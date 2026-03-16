Рязанские хоккеисты проведут последние домашние матчи перед плей-офф

В регулярном чемпионате остался всего один домашний матч, который пройдет в понедельник, 16 марта, в 19:00 в ДС «Олимпийский». Соперником рязанской команды станет МХК «Дизелист» из Пензы. Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ», выступающий в Чемпионате России, также занимает уверенные позиции в топ-5 лучших команд страны, имея на своем счету 79 очков в 61 матче. В недавнем матче рязанцы одержали победу над фарм-клубом московского ЦСКА — командой «Звезда». Впереди у рязанских хоккеистов решающий домашний матч регулярного чемпионата, который определит их окончательное место в сетке плей-офф. В среду, 18 марта, в 19:00 «Рязань-ВДВ» встретится с тульским «АКМ».

Обе профессиональные команды региона гарантировали себе участие в стадии плей-офф. Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» установил исторический рекорд в Национальной молодежной хоккейной лиге, одержав 31 победу подряд. Это позволило команде набрать 86 очков в 45 матчах и уверенно занять первое место в конференции «Восток».

