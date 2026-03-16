Рязанская область заняла 37 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Уровень безработицы в IV квартале 2025 года в Рязанской области составил 1,8%. Он снизился на 0,4 п. п. по сравнению аналогичным периодом 2024 года. Среднее время поиска работы в регионе в III квартале 2025-го — четыре месяца. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, Новгородской и Калужской областях. В замыкающей группе — Карачаево-Черкесия, Дагестан и Ингушетия.

Соответствующие данные 16 марта предоставили в РИА Новости.

Уровень безработицы в IV квартале 2025 года в Рязанской области составил 1,8%. Он снизился на 0,4 п. п. по сравнению аналогичным периодом 2024 года.

Среднее время поиска работы в регионе в III квартале 2025-го — четыре месяца.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, Новгородской и Калужской областях. В замыкающей группе — Карачаево-Черкесия, Дагестан и Ингушетия.