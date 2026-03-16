Рязанская область дополнительно получит 109,5 млн рублей на цифровизацию здравоохранения. Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Парламентарий сообщил, что Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении региону межбюджетных трансфертов на информатизацию сферы здравоохранения. Финансирование в объеме 109 млн 505 тыс. рублей Рязанская область получит в 2026 году. За счет этих средств планируется обеспечить взаимодействие информационных систем государственных медорганизаций региона, муниципалитетов, фонда ОМС и ЕГИС сферы здравоохранения.

По мнению экспертов, интеграция позволит усилить контроль за качеством оказания медицинской помощи и финансовыми потоками, сократить «бумажную» работу врачей и сократит время пациентам при получении необходимых медицинских документов.

«Активнее внедрять цифровые технологии в медицину поручил наш Президент В. В. Путин. Инициатива включена в нацпроект „Экономика данных и цифровая трансформация государства“. Внедрение позволит снизить риск возможных ошибок и повысить оперативность оказания медпомощи. За платформенными решениями и современными цифровыми технологиями — наше будущее. Они в целом повышают эффективность работы врачей и всей системы здравоохранения», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков отметил, что главный показатель в цифровой трансформации — комфорт для пациентов. «Растет число жителей региона, использующих сервисы личного кабинета „Мое здоровье“ на Госуслугах. Особенно востребована запись к врачу. Увеличивается объем электронного документооборота. Люди без потери времени могут ознакомиться с результатами своих анализов в личном кабинете, получить нужные документы. Растет число телемедицинских консультаций по схеме: ФАП — районная больница — региональная клиника — федеральный медицинский центр. Единый цифровой контур развивается и по другим направлениям, внедряются сервисы в мессенджере МАХ. Работа продолжается, это нужно людям», — подчеркнул Павел Малков.