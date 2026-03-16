Рязанская ГАИ устроила проверки на пешеходных переходах

В понедельник, 16 марта, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексное профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на пешеходных переходах.

Как напомнили в ведомстве, водитель при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих дорогу или уже вступивших на проезжую часть.

За невыполнение этого требования предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей.