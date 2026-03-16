Рязанка Анастасия Матюхина отметила вековой юбилей

Ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Матюхину со 100-летием поздравил начальник управления кадров и муниципальной службы администрации Рязани Михаил Архипов. Женщина родилась в деревне Калитинка Рязанского района. В 1941 году она записалась на курсы медицинских сестер, оказывала первую медицинскую помощь раненым бойцам, сопровождала эшелоны в госпитали тыла. Также работала на лесосплаве в Клепиковском районе, трудилась в колхозе. Анастасии Гавриловне присвоено звание «Труженик тыла». После войны Анастасия Гавриловна 48 лет проработала медсестрой в психиатрической больнице Рязани.

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

