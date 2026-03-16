Рязанцы пожаловались на затопленные уже несколько месяцев подвалы жилых домов

Жители многоквартирных домов 5 и 7 на улице Грибоедова сообщили о затопленном уже несколько месяцев повале. Информация появилась в группе «Типичная Рязань». По словам рязанцам, запросы отправлялись уже во всевозможные инстанции, но результатов нет. «Приезжало телевидение, был выпуск по каналу „Россия 1“ 19 февраля 2026 г. про затопленные подвалы и магазины в цокольном этаже домов», — отметили они. Однако ситуация остается неизменна с января. Местные жители также рассказали, что под домом стоит ужасный запах и все затоплено на метр. Из-за этого в подъезде и рядом со зданием невозможно дышать. Люди надеются на то, что ситуация будет решена в скором времени.

