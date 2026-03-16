Рязанцев предупредили о риске выхода на весенний лед

Весной водоемы становятся зоной повышенного риска. Об этом сообщили в минтрансе Рязанской области. Специалисты отмечают, что в этот период подходить к водоемам опасно. Лед уже становится рыхлым и может в любой момент проломиться, а холодная вода способна вызвать судороги за считанные секунды.

Кроме того, берега после таяния снега размокают и становятся скользкими, из-за чего возрастает риск поскользнуться и упасть в воду.

Особое внимание в ведомстве обратили на безопасность детей. Родителей призвали заранее объяснить ребенку опасность нахождения у воды и не оставлять детей без присмотра возле водоемов.