Рязанцам рассказали, как подготовиться к половодью
Жителям рекомендуется следить за метеосводками, уточнить границы подтопления в своём районе, очистить придомовую территорию и прочистить водоотводы. Особое внимание следует уделить безопасности детей — им нельзя находиться у водоёмов без присмотра взрослых. В период паводка и ледохода запрещено выходить на водоёмы, переправляться через реку, стоять на обрывистых берегах и приближаться к ледяным заторам. При ЧС нужно звонить по телефону 112.
