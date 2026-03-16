Рязанцам рассказали, как подготовиться к половодью

Жителям рекомендуется следить за метеосводками, уточнить границы подтопления в своём районе, очистить придомовую территорию и прочистить водоотводы. Особое внимание следует уделить безопасности детей — им нельзя находиться у водоёмов без присмотра взрослых. В период паводка и ледохода запрещено выходить на водоёмы, переправляться через реку, стоять на обрывистых берегах и приближаться к ледяным заторам. При ЧС нужно звонить по телефону 112.

