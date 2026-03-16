Россельхознадзор нашел нарушения при проверке рязанских предприятий

В Рязанской области Россельхознадзор провел 5 проверок по индикаторам риска в области ветеринарии. Нарушения законодательства выявлены во всех случаях. Например, на молокоперерабатывающем предприятии в Рязанском округе обнаружили расхождения в объёмах товара в «Честном знаке» и ветеринарных документах. Также зафиксированы случаи преждевременного гашения ВСД при перемещении биологических отходов. Виновным выдали предписания об устранении нарушений.