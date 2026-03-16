Прокуратура потребовала вернуть 69-летней рязанке похищенные аферистами деньги

Установлено, что аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее перевести 270 тысяч рублей на «безопасный» счет. Расследуется уголовное дело о мошенничестве. Установлены лица, на расчетный счет которых поступили деньги. Ими оказались жители Новосибирска, выполнявшие роль «дропперов». Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с владельцев счетов 270 тысяч рублей с процентами.