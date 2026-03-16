Прокуратура добилась отмены сделки по продаже части здания детско‑юношеского центра в Рыбновском районе

В феврале 2024 года «Рыбновский районный Детско‑юношеский Центр туризма» продал местной жительнице часть здания площадью 611 кв. м. В июне 2024‑го женщина оформила право собственности на объект через Росреестр. Прокуратура выявила нарушение: бюджетное учреждение заключило крупную сделку без предварительного согласия своего учредителя — Рыбновского муниципального района. Ведомство подало в суд иск о признании договора купли‑продажи недействительным. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Сделка отменена, здание вернётся в собственность муниципального учреждения.

