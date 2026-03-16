Прокуратура через суд добилась газификации деревни в Рязанской области

Прокуратура Рязанского района приняла меры для решения проблемы газоснабжения в деревне Борисково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки соблюдения законодательства о газоснабжении установлено, что в населенном пункте отсутствует газ, а проект его газификации не разработан. В ответ на это прокуратура направила исковое заявление в районный суд. Суд признал бездействие администрации муниципального округа незаконным и обязал ее разработать и утвердить проект газификации деревни. Теперь исполнение решения суда находится под контролем районной прокуратуры.

