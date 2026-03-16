После вмешательства прокуратуры в рязанской деревне возобновили подачу воды

Установлено, что 24 января 2026 года из-за резкого похолодания замерзла водонапорная башня, оставив жителей деревни Жуково без воды. Администрация района организовала подвоз воды. Прокуратура взяла под контроль восстановительные работы, и подача воды была восстановлена.