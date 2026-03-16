Подана жалоба на домашний арест директора рязанской УК Артема Солодова

Апелляционную жалобу прокурора зарегистрировали 13 марта. Напомним, лед упал на рязанку ночью 4 марта с крыши дома на улице Первомайский проспект № 21\24. Все произошло, когда она возвращалась домой с работы. Недавно погибшая отметила свое 27-летие. Девушка скончалась в больнице 7 марта. Врачи диагностировали у нее множественные тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В суде Солодову дали домашний арест, следствие просило содержание в СИЗО.

В Рязани прокуратура подала жалобу на домашний арест директора УК «Олимп Сервис» по уголовному делу о смерти рязанки от падения глыбы льда. Соответствующая информация опубликована в картотеке дела Советского районного суда.

Напомним, лед упал на рязанку ночью 4 марта с крыши дома на улице Первомайский проспект № 21\24. Все произошло, когда она возвращалась домой с работы. Недавно погибшая отметила свое 27-летие. Девушка скончалась в больнице 7 марта. Врачи диагностировали у нее множественные тяжелые травмы.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В суде Солодову дали домашний арест, следствие просило содержание в СИЗО.