Павел Малков встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Губернатор Павел Малков встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко 16 марта в рамках официального визита делегации Рязанской области в Республику. На встрече губернатор Рязанской области и президент Республики Беларусь обсудили перспективные направления сотрудничества, промышленную кооперацию и совместные проекты.

Павел Малков поблагодарил за теплый прием и конструктивное всестороннее взаимодействие.

«Беларусь — наш стратегический партнер и один из ключевых внешнеторговых партнеров региона. За последние годы доля Республики во внешней торговле Рязанской области выросла более чем в два раза и сейчас занимает около пятой части общего товарооборота. Рассчитываем и дальше укреплять сотрудничество. Важное направление взаимодействия — импортозамещение. В Рязанской области работает мультибрендовый центр белорусской сельскохозяйственной и коммунальной техники. Активно развиваем сотрудничество в станкостроении. Уже шесть лет в регионе работает станкоинструментальный кластер. Наши предприятия, в том числе завод „Саста“, выстраивают партнерские связи с белорусскими компаниями», — отметил губернатор.

Павел Малков добавил, что есть перспективные проекты и в других сферах. Например, вместе с белорусскими партнерами в Рязани планируется развивать производство лифтового оборудования и многоуровневых парковок. Активное сотрудничество идет и в гуманитарной сфере — науке, образовании, культуре. У вузов региона есть партнерские связи с белорусскими университетами, проходят совместные научные и образовательные проекты.

Александр Лукашенко сказал, что возможности и потенциал для дальнейшего развития успешного сотрудничества Рязанской области и Беларуси очень большие. В том числе в промышленности, аграрном секторе, в поставках станков и оборудования, техники для общественного транспорта, коммунальной сферы, сельхозмашин, продуктов питания.

«Очень рад, что вы приехали. Перспективы нашего сотрудничества неплохие. Товарооборот за последние пять лет существенно вырос, а экономика всегда является основой. Все договоренности, которые рязанская делегация достигнет в рамках переговоров в Минске, будут обязательно выполнены», — отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что большое значение для развития разных сфер имеет обмен положительным опытом, в этой части Республика всегда готова активно сотрудничать. Президент Беларуси особо подчеркнул, что Рязанская область славится своим промышленным потенциалом, а также школой подготовки военных кадров и знаменитым училищем ВДВ. По его словам, 4,5 тысячи рязанцев погибли на территории Беларуси в Великую Отечественную войну, подвиг героев не забыт.