На въезде в Рязань произошло ДТП с фурой, собирается пробка
Рязанцы рассказали о крупной пробке на въезде в Рязань со стороны Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». По словам очевидцев, перед стелой «Рязанская область» произошло ДТП с фурой. На месте работают сотрудники ДПС. О пострадавших информации пока нет.
