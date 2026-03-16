На станции Лесок в Рязанской области провели ремонт платформы

На станции Лесок в Рязанской области железнодорожники провели временный ремонт платформы. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД. Накануне во время осмотра сотрудники магистрали выявили проседание части островной платформы, которое образовалось из-за обильного таяния снега. На станции провели работы по укладке деревянного настила. Отмечается, что на движение поездов ситуация не повлияла, а посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме. Ранее рязанцы сообщили в соцсетях о том, что на станции Лесок провалилась платформа.

