Во вторник, 17 марта, с 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица Энгельса, дома №№ 3, 5 (МБОУ Школа № 20), 7, 9/9, улица Гоголя, дома №№ 35 корп.1, 35 корп.2, 35 корп.3.
На двух улицах в Рязани отключат холодную воду 17 марта. Об этом сообщает «Водоканал».
