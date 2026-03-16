Метеоролог дал прогноз по развитию половодья в Рязанской области

Он отметил, что по официальному прогнозу Гидрометцентра России в Рязани ожидаемый максимальный уровень воды в Оке составит до 700 см над нулем балтийской системы. «То есть при худшем сценарии развития событий Ока разольётся примерно так же, как в 1994 и 1974 годах. Но любые прогнозы всегда несут в себе долю неопределенности, поскольку динамика процесса развития длительных геофизических процессов зависит от множества факторов. Простыми словами — мы не знаем, каким будет половодье в бассейне Оки, но оно будет», — подчеркнул Степанов.

Метеоролог дал прогноз по развитию половодья в Рязанской области. Об этом сообщает Роман Степанов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что по официальному прогнозу Гидрометцентра России в Рязани ожидаемый максимальный уровень воды в Оке составит до 700 см над нулем балтийской системы.

«То есть при худшем сценарии развития событий Ока разольётся примерно так же, как в 1994 и 1974 годах. Но любые прогнозы всегда несут в себе долю неопределенности, поскольку динамика процесса развития длительных геофизических процессов зависит от множества факторов.

Простыми словами — мы не знаем, каким будет половодье в бассейне Оки, но оно будет», — подчеркнул Степанов.

Он рассказал, что снег тает медленно: «днем плюс, ночью минус, и такие „качели“ — нормальное явление в марте».

«Снег будет таять, эта вода будет стекать сначала в малые реки, а затем и в Оку. По предварительным оценкам, пик половодья придётся на первую половину апреля. Но. Локальные накопления воды в лесах, садах и огородах вполне могут привести к смещению периода высадки агрокультур на дни и недели позже естественных сроков. Не хочу пугать уважаемых читателей канала, но давайте вспомним, что в 1994 году максимальная высота снежного покрова почти по всей Рязанской области была вдвое ниже нынешней. Спасибо атмосфере за отсутствие дождей: наложение дождевого паводка на тающий снег — было бы истинным кошмаром. Постарайтесь не ждать катастрофы, но и не надеяться на чудо», — заключил он.