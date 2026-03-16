F6: мошенники начали блокировать iPhone россиян через моды Telegram

Злоумышленники распространяют ложные сведения о блокировке Telegram, рекламируя платные модификации мессенджера. Среди них — DarkGram, HoloGram, ToxicGram, HakoGram, AstroGram и Doxogram. Люди, попавшиеся на уловки, устанавливают модифицированные версии через ботов, используя чужие Apple ID. После привязки устройства оно блокируется, и мошенники требуют выкуп за разблокировку — от 10 до 60 000 рублей для iPhone и iPad.