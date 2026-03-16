Аналитика ВТБ: инвесторы сократили долю облигаций до минимума

В феврале инвесторы пересмотрели портфели: доля облигаций снизилась с 47% в январе до 42,7%. Это наиболее существенное изменение в структуре клиентских вложений с начала года. Такова аналитика «ВТБ Мои Инвестиции».

По данным специалистов банка, снижение произошло прежде всего за счет замещающих облигаций: их доля в облигационном портфеле сократилась с 18% до 12% по сравнению с январем. При этом спрос на рублевый госдолг усилился: доля ОФЗ выросла с 19% до 23%.

Параллельно продолжил расти фонд «Ликвидность» — биржевой фонд денежного рынка, работающий как альтернатива депозиту: его доля увеличилась с 15% до 16,8%. Доля акций практически не изменилась — 28,7% против 29% в январе.

«Снижение доли валютных облигаций связано со сворачиванием стратегий, основанных на дешевом фондировании в юанях — рост юаневых ставок в феврале сделал их нежизнеспособными. Другой выраженной тенденцией стало усилившееся желание инвесторов зафиксировать высокие процентные ставки на долгий срок, что повлекло спрос на рублевые облигации, в первую очередь ОФЗ», — отметил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.