37-летнего жителя Рязани оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранца

Установлено, что подсудимый в июне 2025 года фиктивно поставил на учет гражданина Узбекистана по месту пребывания без намерения предоставить ему это помещение. Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранца по месту пребывания). Мужчине назначен штраф 100 тысяч рублей. Судебное решение вступило в законную силу.

Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

