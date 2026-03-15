Воздух в Рязанской области 16 марта прогреется до +16°С

В понедельник будет малооблачно, без осадков. Ночью прогнозируют гололедицу. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до −7…−2°С, днем прогреется+7…+12°С, на севере области ожидается до +16°С.