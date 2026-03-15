В Рязани в пятницу 13-го зарегистрировали брак

Одной из пар, выбравших этот день для свадьбы, стали Роман и Екатерина. Молодые люди работали вместе, но отношения завязались не сразу. Сблизило молодоженов общее увлечение — декоративное творчество. Оба любят делать вещи своими руками. Обручальные кольца пара изготовила самостоятельно, занимались литьем, ковкой, наносили гравировку. В процессе Екатерина порезалась. Завершать работу Роману пришлось одному. Теперь молодожены планируют вместе путешествовать по России — это их заветное желание.

Во Дворце торжеств Рязани 13 марта прошли регистрации браков, несмотря на народные приметы, связанные с датой «пятница, 13-е». Об этом сообщила руководитель регионального управления ЗАГС Елена Сорокина.

«Всегда чем дальше от столицы, тем сильнее суеверия», — процитировала она Гоголя, добавив, что к рязанцам это точно не относится.

Одной из пар, выбравших этот день для свадьбы, стали Роман и Екатерина. Молодые люди работали вместе, но отношения завязались не сразу.

Сблизило молодоженов общее увлечение — декоративное творчество. Оба любят делать вещи своими руками. Обручальные кольца пара изготовила самостоятельно, занимались литьем, ковкой, наносили гравировку. В процессе Екатерина порезалась. Завершать работу Роману пришлось одному.

Теперь молодожены планируют вместе путешествовать по России — это их заветное желание.