В Рязани осудят мужчину за передачу банковской карты знакомому

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по делу 26-летнего рязанца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину обвиняют по части 3 статьи 187 УК РФ — он передал свою банковскую карту другому лицу за деньги, зная, что ее будут использовать для незаконных операций.

Следствие установило что за вознаграждение он открыл счет в банке, получил карту и отдал ее знакомому. Тот начал пользоваться картой самостоятельно — проводил платежи и переводы без ведома владельца счета.

Собранных доказательств хватило, чтобы привлечь мужчину к уголовной ответственности. За это преступление ему грозит до трех лет лишения свободы.

Дело направлено в Октябрьский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.