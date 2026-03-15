В Новосибирском зоопарке белые медведи Кай и Герда стали родителями в 7 раз

Медвежонок родился 7 декабря 2025 года. Пол медвежонка пока не определен. Это сделают позже, во время первого ветеринарного осмотра. За Гердой и ее детенышем специалисты наблюдают с помощью камер, установленных в вольерном комплексе. По словам сотрудников зоопарка, медвежонок хорошо ест, растет и развивается по возрасту.

В Новосибирском зоопарке белые медведи Кай и Герда стали родителями в седьмой раз, сообщили РИА Новости со ссылкой на зоопарк.

Медвежонок родился 7 декабря 2025 года.

Пол медвежонка пока не определен. Это сделают позже, во время первого ветеринарного осмотра. За Гердой и ее детенышем специалисты наблюдают с помощью камер, установленных в вольерном комплексе. По словам сотрудников зоопарка, медвежонок хорошо ест, растет и развивается по возрасту.

Новорожденные белые медведи появляются на свет незрячими и беспомощными, их вес составляет около 600 граммов. В первые месяцы жизни медведица практически не оставляет детеныша одного. Герда в этот раз не выходила из логова более двух месяцев — впервые она покинула укрытие ради еды только 26 февраля.