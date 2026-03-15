В Госдуме предложили дать жильцам самим регулировать отопление в квартирах

Жильцам многоквартирных домов стоит дать возможность самим настраивать отопление в квартирах и платить только за то тепло, которое они реально использовали. С такой идеей выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передали в РИА Новости.

Сейчас централизованное отопление работает по общему графику и усредненным нормам. Из-за этого в межсезонье люди часто мерзнут, пока батареи не включили, или вынуждены открывать окна, когда на улице уже потеплело, а отопление еще не отключили.

«Наша цель — сделать так, чтобы в каждой квартире можно было управлять нагревом батарей и учитывать реальное потребление тепла через индивидуальный счетчик», — пояснил Кошелев.

По его словам, если установить в квартирах систему контроля температуры и приборы учета, люди смогут сами создавать комфортный микроклимат и при этом экономить на коммуналке.

«Это справедливый подход: платишь только за то, что потратил. Так люди начнут бережнее относиться к ресурсам и сокращать расходы», — заключил депутат.