Умер гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл в возрасте 64 лет

Гитарист британских рок-групп Motörhead и Phil Campbell and the Bastard Sons Фил Кэмпбелл скончался на 65-м году жизни. Информацию об этом опубликовали в ТАСС.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла, который мирно ушел из жизни после продолжительной борьбы в реанимации», — говорится в заявлении музыкантов.

В тексте отмечается, что Кэмпбелл был преданным мужем, заботливым отцом и дедушкой, которого в семье ласково называли «Бампи». Его близкие подчеркнули, что музыка и воспоминания, оставленные им, будут жить вечно.

Motörhead, основанная в 1975 году, стала одной из самых влиятельных групп в истории хард-рока и хэви-метала. За время существования коллектив выпустил 22 студийных альбома. Среди самых известных композиций — Ace of Spades, Overkill и Killed by Death.

Фото: Chung Sung-Jun/ Getty Images.