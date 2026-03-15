Рязанец украл рюкзак из магазина, на него завели уже больше 10 уголовных дел

В рязанскую полицию обратился 28-летний местный житель. Он сообщил, что оставил у входа в торговый зал тяжелый рюкзак, а когда вернулся за ним после покупок, вещей уже не было. В рюкзаке хранились два смартфона, 18 тысяч рублей и личные документы. Оперативники опросили персонал магазина и получили описание мужчины, который подозрительно перемещался между витринами перед кражей. По этому портрету полицейские вычислили 35-летнего злоумышленника. Выяснилось, что его уже не раз задерживали за кражи из магазинов — сейчас в производстве находится более 10 уголовных дел с его участием.