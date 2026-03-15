Рязанец украл рюкзак из магазина, на него завели уже больше 10 уголовных дел

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего рязанина, подозреваемого в краже рюкзака с ценными вещами. Инцидент произошел в одном из супермаркетов Советского района, сообщили в региональном УМВД.
В рязанскую полицию обратился 28-летний местный житель. Он сообщил, что оставил у входа в торговый зал тяжелый рюкзак, а когда вернулся за ним после покупок, вещей уже не было. В рюкзаке хранились два смартфона, 18 тысяч рублей и личные документы.
Оперативники опросили персонал магазина и получили описание мужчины, который подозрительно перемещался между витринами перед кражей. По этому портрету полицейские вычислили 35-летнего злоумышленника. Выяснилось, что его уже не раз задерживали за кражи из магазинов — сейчас в производстве находится более 10 уголовных дел с его участием.
При задержании у подозреваемого изъяли рюкзак и личные вещи потерпевшего. Деньги мужчина успел потратить, а смартфоны — продать.
По предварительной версии следствия, злоумышленник пришел в магазин с намерением что-то украсть. Увидев оставленный без присмотра рюкзак, он заглянул внутрь, убедился, что вокруг нет людей, и забрал его. Однако скрыться ему не удалось.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.