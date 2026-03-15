Ночью в Горроще перевернулась машина
Судя по фото, ДТП произошло в одном из дворов или близ него. Предположительно водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Обстоятельства происшествия и причины аварии уточняются.
Ночью 14 марта в микрорайоне Горроще города Рязани произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Информация об инциденте поступила от подписчиков Telegram-канала «Топор Рязань».
