44 миллиарда рублей потратили рязанцы на бытовые и коммунальные услуги в 2025

В пересчете на одного человека это около 41 тысячи рублей. При этом почти 39% всех платных услуг пришлось на жилищно-коммунальное хозяйство, еще 10,2% — на бытовые услуги. Отмечается, что для удобства жителей в регионе работают более двух тысяч объектов бытового обслуживания. Среди них — 708 парикмахерских, 420 автосервисов и мастерских по ремонту транспорта, 246 пунктов ремонта одежды и обуви, 137 сервисов по ремонту бытовой техники, 92 бани и сауны, 76 фотоателье.

44 миллиарда рублей потратили рязанцы на бытовые и коммунальные услуги в 2025 году. 15 марта 2026 года свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, к этой дате Рязаньстат подготовил статистику, отражающую масштаб отрасли в регионе.

В 2025 году объем бытовых и жилищно-коммунальных услуг, оказанных жителям Рязанской области, составил 44 миллиарда рублей. В пересчете на одного человека это около 41 тысячи рублей. При этом почти 39% всех платных услуг пришлось на жилищно-коммунальное хозяйство, еще 10,2% — на бытовые услуги.

Отмечается, что для удобства жителей в регионе работают более двух тысяч объектов бытового обслуживания. Среди них — 708 парикмахерских, 420 автосервисов и мастерских по ремонту транспорта, 246 пунктов ремонта одежды и обуви, 137 сервисов по ремонту бытовой техники, 92 бани и сауны, 76 фотоателье.