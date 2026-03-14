Зеленский назвал себя «нелюбимым сыном» Трампа

Владимир Зеленский заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом напоминают взаимодействие между отцом и сыном. «Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын», — отметил Зеленский. Глава киевского режима указал, что не может назвать американского лидера другом, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, с которым, как уточнил Зеленский, у них сложились доверительные и поддерживающие отношения.

