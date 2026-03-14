За сутки в Рязани полицейские поймали 6 пьяных водителей

За прошедшие вечер и ночь в Рязани полицейские поймали 6 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. Отмечается, что массовая проверка водителей на состояние опьянения проводится с 13 по 15 марта. Контроль будет осуществляться как методом сплошной остановки, так и силами отдельных групп нарядов ДПС. В ГАИ призвали участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Обратиться можно в дежурную часть отдельного СБ ДПС по телефонам: 8 (4912) 29-74-54, 8 (4912) 29-74-64.

