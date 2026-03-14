В Рязанской области закроют два моста через Оку

Из-за резкого повышения уровня воды в Оке движение всех транспортных средств по наплавному мосту в районе села Троица Спасского округа временно перекроют с 16:00 14 марта, отметили в минтрансе. Кроме того, 15 марта планируется закрытие проезда по мосту возле села Фатьяновка. В ближайшее время организуют схему пешеходного движения. Водителей призвали планировать маршрут заранее.

