В Рязанской области протестировали доставку лекарств дронами в рамках подготовки к половодью

В Спасском районе прошли испытания доставки грузов дронами. Это одно из направлений подготовки к весеннему половодью, сообщил 13 марта министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников в своих соцсетях.

«Вместе с коллегами из администрации округа, Спасской районной больницы и центра „ПРОТОС“ отработали ситуацию, когда из-за большой воды доставить лекарство обычным транспортом невозможно. Задача была не просто поднять дрон в воздух, а выстроить логистику: от заявки до получения фельдшером на том берегу», — написал он.

Александр Пшенников добавил, что такие технологии — это необходимость для районов, которые ежегодно сталкиваются с паводком.

«Когда счет идет на минуты, а дороги размыты, беспилотник может стать важным звеном спасения здоровья», — заключил министр.

Фото и видео: личная страница Александра Пшенникова в «ВК».