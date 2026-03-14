Скончалась заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

Скончалась заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Людмила Аринина. Об этом 14 марта сообщили в Telegram-канале театра «Мастерская Петра Фоменко».

Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни. Отмечается, что она «ушла тихо», вдали от публичности.

Артистка родилась в ноябре 1926 года в семье художника и учительницы в селе Синодское под Саратовом. В годы голода семья переехала в Ташкент, где во время войны 15-летняя Людмила Аринина работала официанткой и санитаркой в госпитале.

Там ее заметила актриса Дора Вольперт. В 1944 году Людмила Аринина уехала в Москву и поступила в ГИТИС.

В кино начала сниматься в 41 год, сыграла более чем в 100 фильмах. Отмечается, что ее амплуа — «одинокая женщина с трудной судьбой». В 1976 году Людмила Аринина получила звание Заслуженной артистки РСФСР.

В 1975 году она получила известность благодаря роли в фильме «На всю оставшуюся жизнь».

В 1999 году артистка вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006 года. Она играла в спектаклях «Варвары», «Война и мир. Начало романа», «Семейное счастие», «Одна абсолютно счастливая деревня» и «Три сестры».

Людмила Аринина также известна по ролям в фильмах «Гостья из будущего», «Село Степанчиково и его обитатели» и «Степень риска».