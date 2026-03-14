Силы ПВО сбили 87 БПЛА над Россией

Беспилотники самолетного типа перехватили в период с 20.00 13 марта до 7.00 14 марта. 31 дрон уничтожили над Азовским морем, 16 — над Краснодарским краем, 8 — над Крымом, 7 — над Брянской областью. По 6 БПЛА сбили над Белгородской областью и Черным морем. Еще 5 — над Ростовской областью, 3 — над Самарской, 2 — над Курской. Над Астраханской, Волгоградской, Тульской областями перехватили по одному дрону.