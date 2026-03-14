С рязанской строительной компании суд взыскал более 600 тыс. незаконного аванса

Проверкой установлено, что ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» и ООО «КМК» в декабре 2023 года заключили госконтракт на выполнение капремонта железобетонного моста в Сасовском районе на общую сумму более 63 млн рублей. Дополнительным соглашением включили условие об оплате аванса в размере 50% от цены. Отмечается, что это не было прописано в контракте изначально. «Заключение сторонами дополнительного соглашения в части включения условий об авансировании нарушает требования законодательства о контрактной системе», — отметили в прокуратуре.

С рязанской строительной компании взыскали более 677 тысяч рублей в пользу Дирекции дорог региона. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Надзорный орган направил в Арбитражный суд Рязанской области иск с требованием признать дополнительное соглашение к госконтракту недействительным и взыскать в пользу Дирекции дорог Рязанской области процентов за пользование неправомерно полученным авансом в размере более 677 тысяч рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.