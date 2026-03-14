С начала марта в Рязани срезали почти две тысячи метров «ненужных» проводов

Об этом сообщил мэр города Борис Ясинский в своих соцсетях 14 марта. По его словам, в рамках проекта «Чистое небо» в городе продолжают срезать брошенные и вышедшие из строя волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Работы провели на нескольких участках: сначала — от площади Театральной до Астраханского моста со стороны филармонии, затем демонтировали кабель в обратном направлении — от улицы Соборной до площади Театральной.

С начала марта в Рязани срезали почти две тысячи метров «ненужных» проводов. Об этом сообщил мэр города Борис Ясинский в своих соцсетях 14 марта.

По его словам, в рамках проекта «Чистое небо» в городе продолжают срезать брошенные и вышедшие из строя волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).

Работы провели на нескольких участках: сначала — от площади Театральной до Астраханского моста со стороны филармонии, затем демонтировали кабель в обратном направлении — от улицы Соборной до площади Театральной.

Фото взято из Telegram-канала Бориса Ясинского.