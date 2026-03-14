Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram. Об этом 14 марта сообщили в канале «Вестник Киберполиции России» в MAX.

По данным МВД, аферисты стали представляться службой поддержки Telegram. В «секретный чат» с пользователем они отправляют «уведомления», что в аккаунт выполнен вход с нового устройства. Злоумышленники просят перейти по ссылке якобы для подтверждения аутентификации.

В МВД напомнили, что все уведомления от мессенджера приходят в обычный чат с верифицированным аккаунтом.