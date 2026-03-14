Минтруд представил обновленные правила назначения единого пособия многодетным

Минтруд опубликовал обновленные правила назначения единого пособия с учетом сохранения выплат для многодетных при небольшом превышении дохода. Об этом 13 марта сообщило ТАСС. Ожидается, что многодетные семьи, уже получавшие единое пособие, смогут сохранить меру поддержки еще на 12 месяцев, если доход семьи будет выше прожиточного минимума, но не более чем на 10%. В этом случае пособие назначат в размере 50% величины регионального прожиточного минимума. После принятия закона изменения внесут в постановление правительства, а также в региональные нормативные акты. Далее Соцфонд пересмотрит отказы, которые вынесли с начала 2026 года, и назначит выплаты семьям, подпадающим под новые правила.

