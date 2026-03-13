Жителям Рязанской области пообещали тепло и отсутствие осадков до 20 марта

К выходным температура немного понизится до +5…+8 градусов днем и −2…−3 градусов ночью. Уточняется, что на дорогах может быть скользко. На следующей неделе антициклон переместится с запада, и ожидается значительная разница температур в течение суток. Днем температура может достигать норм конца марта, а ночью опускаться до слабого минуса. Специалисты отмечают, что это может замедлить таяние снега, не дав уровню воды в реках резко повысится. Также в конце марта возможно возвращение осадков, когда антициклон уйдет на запад.

До 20 марта в Рязанской области ожидается хорошая погода благодаря антициклону, который принесет малооблачное небо и отсутствие осадков. Об этом сообщает «НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина».

Атмосферное давление будет высоким, а температура воздуха будет выше, чем предполагали ранее.

В начале недели, 11-12 марта, антициклон будет связан с теплым воздухом из Средиземноморья. Однако к выходным температура немного понизится до +5…+8 градусов днем и −2…−3 градусов ночью. Уточняется, что на дорогах может быть скользко.

На следующей неделе антициклон переместится с запада, и ожидается значительная разница температур в течение суток. Днем температура может достигать норм конца марта, а ночью опускаться до слабого минуса. Специалисты отмечают, что это может замедлить таяние снега, не дав уровню воды в реках резко повысится.

Также в конце марта возможно возвращение осадков, когда антициклон уйдет на запад.