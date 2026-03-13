В Сибири ветеринары начали массово вырезать скот, местные бьют тревогу

Официальная причина убийства скота — вспышки бешенства и пастереллёза. Жители же утверждают, что животные здоровы. Недовольные вырезкой скота в Новосибирской области уже перекрывали дороги. Люди встали перед краном и грузовиками, которые ехали за коровами и другой живностью. Технику не пустили. Машины собирались вывозить животных на утилизацию на предприятие «Сибирский колос».

В Сибири ветеринары начали массово вырезать скот, местные бьют тревогу. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, официальная причина убийства скота — вспышки бешенства и пастереллёза. Жители же утверждают, что животные здоровы.

Недовольные вырезкой скота в Новосибирской области уже перекрывали дороги. Люди встали перед краном и грузовиками, которые ехали за коровами и другой живностью. Технику не пустили. Машины собирались вывозить животных на утилизацию на предприятие «Сибирский колос».

В селе Козиха хозяева показывают стада: коровы едят, ходят, дают молоко. Отмечается, что семьи сами пьют это молоко и едят мясо — никто не болеет. Многие живут только за счёт хозяйства. Работы, по их словам, почти нет. Если скот заберут — детям будет нечего есть. Люди требуют анализов и экспертизы. Говорят, что у их животных даже не брали пробы. В селе Новоключи с начала февраля перебили более 1000 голов и только за вчерашний день — 140 коров и трёх верблюдов.

Скандал вспыхнул и вокруг племзавода «Ирмень». Массовый убой его не коснулся. Жители спросили у главы района Олега Орла, почему их коров режут, а завод болезнь «обошла». Чиновник ответил, что на предприятии всё под контролем, а дорогу к нему закрыли, чтобы не занести заразу.

В Пензенской области у жителей изъяли 128 голов скота, после этого местные жаловались, что туши два дня валялись около могильника, их растаскивали дикие животные. После двух дней они решили сжечь скот, но он не прогорел до конца.

Сельчане говорят, что ветеринары сами путаются в диагнозах. Скот называют заражённым пастереллёзом, но делают вакцину от ящура. Иногда болезнь объясняют «вирусом невыясненной этиологии». Всё продолжается с начала февраля.

Следственный комитет начал проверку. Минсельхоз обещает местным компенсации.