В рязанском ЖК «Академик» проверят парковку на 100 машин перед сдачей

В Рязани на улице Островского специалисты приступили к проверке парковки, входящей в состав жилого комплекса «Академик». Эксперты оценивают состояние ограждающих конструкций, кровли, инженерных сетей и систем будущей автостоянки. Об этом сообщили в пресс-службе госстройнадзора Рязанской области.

Отмечается, что парковка рассчитана более чем на 100 машиномест, оснащенных всеми необходимыми инженерными системами. Сообщение между этажами организуют по двухпутной рампе и лестничной клетке. Фасады парковки выполнены в едином архитектурном стиле со всем комплексом, чтобы сохранить целостность композиции жилого квартала.

Фото: госстройнадзор Рязанской области.