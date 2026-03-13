В Рязанском районе расширят границы Мурмина для будущих жилых домов

Главархитектура Рязанской области начала процедуру изменения генплана Мурминского сельского поселения. Планируется расширение границ села за счет двух земельных участков площадью более 776 тыс. м² между Мурмино и Алеканово. Оба участка получат статус зоны застройки индивидуальными жилыми домами и будут признаны территориями комплексного развития. Первый участок включается по обращению Агафонова Д. И., второй — по инициативе Алояна Г. Т. и Даниелян Т. Н., включая прилегающие земли с неразграниченной госсобственностью. Подготовку проектов изменений в генплан возлагают на указанных лиц, работы финансируются за их счет.

Главархитектура Рязанской области дала старт процедуре изменения генерального плана Мурминского сельского поселения. Согласно опубликованным постановлениям, границы села могут быть расширены за счет двух земельных участков, расположенных между Мурмино и Алеканово.

Как указано в документах, после внесения изменений территории должны получить статус зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

Речь идет о двух участках, общей площадью чуть больше 776 тысяч м2. Первый предлагается включить в границы населенного пункта по обращению Агафонова Д. И.

Второй участок, а также прилегающие земли в том же кадастровом квартале, где государственная собственность не разграничена, планируется присоединить к селу по инициативе Алояна Г. Т. и Даниелян Т. Н.

Для обеих территорий действующее функциональное зонирование будет заменено на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами», а сами участки получат статус территорий, подлежащих комплексному развитию.

Согласно тексту постановления, подготовка проектов изменений в генплан возлагается на заинтересованных лиц — Агафонова Д. И., Алояна Г. Т. и Даниелян Т. Н. — и осуществляется за их счет.

Фото: скриншот кадастровой карты.