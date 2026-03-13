В Рязанском Лесопарке началась подготовка к предстоящему половодью

Об этом сообщили в группе ВКонтакте учреждения. Отмечается, что сотрудники вывозят оборудование, укрепляют стационарные конструкции и арт-объекты, проверяют электросети и другие коммуникации прежде, чем вода накроет парк.