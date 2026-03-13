В рязанском ЦПКиО приступили к озеленению и уборке перед благоустройством

В ЦПКиО Рязани идут подготовительные работы. Там очищают территорию от мусора и сухостоя, оздоравливают зеленые насаждения. Санитарная уборка важна для сохранения экосистемы и защиты деревьев от болезней. Для предотвращения повреждений стволов тяжелой техникой используются защитные короба. Отмечается, что после работ ЦПКиО станет частью пешеходного маршрута «Рязань пешеходная».

В ЦПКиО Рязани идут подготовительные работы. Там очищают территорию от мусора и сухостоя, оздоравливают зеленые насаждения. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Санитарная уборка важна для сохранения экосистемы и защиты деревьев от болезней. Для предотвращения повреждений стволов тяжелой техникой используются защитные короба. Отмечается, что после работ ЦПКиО станет частью пешеходного маршрута «Рязань пешеходная».