В Рязанской области собрали более 9 тонн сосновых шишек

Регион завершил заготовку лесосеменного сырья. Собранный урожай уже отправили на переработку — обработано 4 тонны. Оставшиеся шишки ждут своей очереди. Полученные семена направят на экспертизу в Тамбов для проверки качества. Весной их высадят в питомниках, а через два года молодые сосны переедут в леса области.