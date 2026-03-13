В Рязанской области сгорел жилой дом

В деревне Пульхово Клепиковского округа 12 марта горел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 11:39. Отмечается, что огнем уничтожен дом. Площадь возгорания составила 90 кв. метров. Пожар тушили 5 человек и 3 единицы техники.