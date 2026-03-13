В Рязанской области с начала 2026 года выполнено 10 пересадок почек

Отмечается, что с 2018 года в больнице действует служба трансплантации, выполнившая 114 операций. В 2024 году было 16 пересадок, в 2025-м — 29, а за первые два с половиной месяца 2026-го — 10.

В Рязанской области с начала 2026 года выполнено 10 пересадок почек. Об этом сообщили в пресс-службе областной клинической больницы.

Фото: пресс-служба ОКБ.